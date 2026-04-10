Roma pensionato stacca con un morso l' orecchio del vicino di casa

Un pensionato ha aggredito il vicino di casa in strada, arrivando a staccargli un pezzo di orecchio con un morso. L’incidente è avvenuto davanti ad altri presenti, senza che ci siano state precedenti segnali di conflitto. La scena si è svolta in modo improvviso, coinvolgendo i due uomini in un episodio violento. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale per le cure del caso.