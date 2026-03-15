Quattromila gradini verso il passato | il Forte di Fenestrelle la grande muraglia che l’Italia ha dimenticato

Il Forte di Fenestrelle si trova tra i boschi della Val Chisone e si estende per tre chilometri di mura. Con i suoi quattromila gradini, rappresenta uno dei complessi difensivi più grandi d’Europa. Nonostante la sua imponenza e la lunga storia, il forte è poco conosciuto e poco valorizzato nel panorama storico italiano.

Tre chilometri di mura, quattromila gradini e una storia che pochi conoscono. Eppure, arrampicato tra i boschi della Val Chisone, il Forte di Fenestrelle è uno dei complessi difensivi più grandi d’Europa — e forse il monumento storico meno celebrato d’Italia. Il confronto impossibile che nessuno osa fare. C’è un momento, salendo le scale coperte del Forte di Fenestrelle, in cui la mente compie un salto improvviso. Le pietre si moltiplicano, le torri si susseguono oltre la nebbia, e la sensazione di trovarsi ai confini del mondo — o almeno della civiltà — diventa quasi fisica. Il paragone con la Grande Muraglia cinese scatta automatico, quasi imbarazzante nella sua audacia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Quattromila gradini verso il passato: il Forte di Fenestrelle, la grande muraglia che l’Italia ha dimenticato Articoli correlati Scavi archeologici in corso a Torretta: il ritrovamento di reperti antichi mette in luce un passato dimenticatoA Montecatini Terme, in una zona che da decenni si affaccia sul cuore della pineta, è in corso un’indagine sullo stato di conservazione di un... Muraglia Venturi per volare verso la serie B. Una delle scommesse vincenti di Bucchidi Andrea Lorentini Nel girone di ritorno l’ ha costruito la fuga per la B, scavando un solco significativo con le dirette rivali per la promozione,...