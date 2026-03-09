Deve proteggere le sue strutture critiche | la Cina punta sulla Grande Muraglia sotterranea

La Cina ha annunciato l’intenzione di costruire una rete di strutture sotterranee per proteggere energia, risorse strategiche e infrastrutture critiche. Alcuni esperti del paese hanno proposto di sviluppare questo sistema per rafforzare la sicurezza nazionale. La proposta riguarda la realizzazione di una vasta rete di siti sotterranei che si estende sotto diverse aree del territorio cinese.

La Cina intende sfruttare il sottosuolo per blindare la propria sicurezza nazionale. Alcuni esperti cinesi hanno infatti proposto di costruire una vasta rete di siti sotterranei per proteggere energia, Difesa e risorse strategiche. L’idea è quella di realizzare una sorta di “Grande Muraglia sotterranea”, capace di ospitare depositi energetici, corridoi logistici e infrastrutture militari nascoste a grande profondità. Il motivo? Semplice: spostare sotto terra le strutture più sensibili renderebbe più difficile, per gli eventuali nemici, individuarle o colpirle in caso di crisi o conflitto. Il progetto riguarderebbe soprattutto la Cina occidentale, una regione meno popolata ma ricca di risorse naturali e attraversata da confini strategici con diversi Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Deve proteggere le sue strutture critiche": la Cina punta sulla Grande Muraglia sotterranea Capodanno 2026, lo spettacolo sulla Grande Muraglia in CinaLa Cina ha inaugurato il 2026 con uno spettacolo di luci e colori sulla Grande Muraglia di Juyongguan, nel nord del Paese. La Cia punta Pechino e apre al crowsourcing dentro la grande muraglia digitaleLa Central Intelligence Agency ha diffuso un video pubblico rivolto ai cittadini cinesi, invitandoli a mettersi in contatto con l’agenzia attraverso...