Palpeggia una studentessa e poi rapina un passeggero in metro Incastrato dalla maglia della Lazio

Un uomo è stato arrestato nella metro Piramide dopo aver palpeggiato una studentessa e rapinato un passeggero. La polizia lo ha fermato sul mezzo pubblico e, grazie a un indumento con il logo della Lazio, è stato identificato. Tuttavia, il fermo non è stato convalidato e l’uomo è stato subito rilasciato.

Già arrestato nella metro Piramide per aver rapinato un passeggero, è stato subito rilasciato a causa della mancata convalida del fermo. Poche ore prima, sempre giovedì scorso, sulla banchina della metro Cavour aveva molestato una studentessa minorenne palpeggiandola. A incastrarlo sono stati maglia e calzoncini della Lazio che indossava al momento. L'uomo, un cittadino ivoriano di 23 anni, si trova ora in carcere con l'accusa di violenza sessuale su minori. Il giovedì criminale del giovane era cominciato alla fermata della linea B nel Rione Monti. Dopo aver molestato una minorenne, la giovane è riuscita a scappare e a chiedere aiuto agli addetti alla vigilanza, che hanno poi contattato il padre della vittima. 🔗 Leggi su Romatoday.it

