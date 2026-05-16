Pallanuoto L’Under 16 Allievi fa l’impresa a Porto Santo Stefano Contro l’Argentario arriva la prima vittoria in assoluto

L’Under 16 Allievi di pallanuoto ha conquistato la sua prima vittoria in assoluto contro la squadra dell’Argentario a Porto Santo Stefano. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la formazione ospite, rappresentando un traguardo importante per il settore giovanile della società. La vittoria segna un passo significativo nel percorso della squadra, che ha affrontato e superato una delle avversarie più competitive del campionato.

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E’ arrivata a Porto Santo Stefano una di quelle vittorie che pesano più dei tre punti e che segnano il cammino di una società. Nella quinta giornata del campionato regionale Allievi Fin Toscana, la formazione Under 16 senese ha superato l’Argentario con il punteggio di 12-9 (2-3, 3-3, 3-4, 1-2), conquistando non solo il primo successo stagionale, ma anche la prima vittoria assoluta di Siena Nuoto nel campionato toscano di pallanuoto della Federazione. Un risultato meritato: dai ragazzi che non hanno mai smesso di crederci e dai tecnici e della dirigenza che hanno intrapreso con convinzione un percorso impegnativo come quello del campionato Fin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto. L’Under 16 Allievi fa l’impresa a Porto Santo Stefano. Contro l’Argentario arriva la prima vittoria in assoluto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Argentario, Rinaldi guida lo Yacht Club Santo Stefano: nuova era? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione del club dopo il lungo mandato di Chiozzi? Quali sono le prime sfide che Rinaldi dovrà affrontare a... Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. Pallanuoto. L’Under 16 Allievi fa l’impresa a Porto Santo Stefano. Contro l’Argentario arriva la prima vittoria in assolutoE’ arrivata a Porto Santo Stefano una di quelle vittorie che pesano più dei tre punti e che segnano il cammino di una società. Nella quinta giornata del campionato regionale Allievi Fin Toscana, la fo ... sport.quotidiano.net