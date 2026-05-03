Argentario Rinaldi guida lo Yacht Club Santo Stefano | nuova era

Rinaldi è stato nominato nuovo presidente dello Yacht Club Santo Stefano nell’Argentario, segnando un cambio di leadership dopo il lungo incarico di Chiozzi. La gestione del club subirà modifiche e si preparano le prime sfide che Rinaldi dovrà affrontare a partire da giugno. La nomina è stata comunicata ufficialmente e si attendono aggiornamenti su eventuali interventi o iniziative in programma.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione del club dopo il lungo mandato di Chiozzi?. Quali sono le prime sfide che Rinaldi dovrà affrontare a giugno?. Perché l'Argentario Sailing Week sarà il test decisivo per la presidenza?. Come verrà mantenuto l'equilibrio tra innovazione e tradizione velica locale?.? In Breve Mandato concluso dell'ingegner Piero Chiozzi dopo una lunga gestione del circolo.. Il club funge da ponte generazionale e ambasciatore culturale per l'Argentario.. Argentario Sailing Week prevista tra il 24 e il 28 giugno.. Evento con imbarcazioni d'epoca per promuovere la nautica locale nel mondo.. Alessandro Maria Rinaldi assume la presidenza dello Yacht Club Santo Stefano a Porto Santo Stefano, segnando un cambio di rotta per la tradizione velica dell’Argentario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentario, Rinaldi guida lo Yacht Club Santo Stefano: nuova era Notizie correlate Nautica, super yacht Simena protagonista del ‘Day of Exploration’ allo Yacht Club de MonacoDal 21 al 24 marzo, lo Yacht Club de Monaco ospiterà il ‘Day of Exploration’, un evento di quattro giorni che riunirà i membri dell’Explorers Club di... Leggi anche: Sfratto matto a Como, fuori anche lo Yacht Club Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alessandro Maria Rinaldi eletto presidente dello Yacht club Santo Stefano; Alessandro Maria Rinaldi eletto Presidente dello Yacht Club Santo Stefano ?; Alessandro Maria Rinaldi nuovo presidente dello Yacht Club Santo Stefano; Yacht Club Santo Stefano, Alessandro Maria Rinaldi presidente: direttivo, obiettivi e Argentario Sailing Week. Alessandro Maria Rinaldi alla guida dello Yacht Club Santo StefanoAlessandro Maria Rinaldi assume la presidenza dello Yacht Club Santo Stefano e guiderà la 25ª Argentario Sailing Week ... it.blastingnews.com Onori di Artemare Club ad Alessandro Maria Rinaldi nuovo presidente dello Yacht Club Santo StefanoArgentario: Onori marinareschi ad Alessandro Maria Rinaldi di Artemare Club, eletto presidente dello Yacht Club Santo Stefano e un abbraccio affettuoso da parte del comandante Daniele Busetto a lui le ... maremmanews.it Onori di Artemare Club ad Alessandro Maria Rinaldi nuovo presidente dello Yacht Club Santo Stefano facebook Alessandro Maria Rinaldi eletto presidente dello Yacht club Santo Stefano. Primo appuntamento della nuova presidenza sarà l'Argentario Sailing week dal 24 al 28/6 #ANSA x.com