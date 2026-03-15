Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina | prima vittoria in F1 2° Russell Hamilton sul podio con Ferrari

Kimi Antonelli conquista il suo primo successo in Formula 1 nel Gran Premio di Cina 2026 a Shanghai. Il pilota Mercedes si impone sulla pista asiatica, con Russell al secondo posto e Hamilton che completa il podio, portando in gara anche le Ferrari. La gara si conclude con Antonelli che taglia il traguardo in prima posizione, segnando un risultato storico per il giovane talento.

Kimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. Battuto Russell, Ferrari a podio con Hamilton davanti a Leclerc. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e notizie su Kimi Antonelli

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