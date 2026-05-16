Pallanuoto la Pro Recco vince in Serie A1 e torna sola in vetta alla classifica a punteggio pieno

Nella penultima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, la Pro Recco ha conquistato una vittoria che le permette di tornare in testa alla classifica, mantenendo il punteggio pieno. La squadra ha affrontato la partita senza lasciare spazio a dubbi, portando a casa i tre punti necessari per consolidare la posizione di vertice. La gara si è svolta in modo regolare, con la squadra che ha mostrato solidità in difesa e efficacia in attacco.

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La penultima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile vede il ritorno in testa in solitaria della Pro Recco, che annichilisce l’Olympic Roma per 22-1 e stacca il Brescia, rispedendo i lombardi a -3 in vista dello scontro diretto che metterà in palio il primo posto nell’ultimo turno, in programma mercoledì 27 maggio. Il Savona si conferma terza forza del campionato e passa in casa del Telimar Palermo per 9-22, mentre il Posillipo certifica aritmeticamente il quarto posto piegando l’Ortigia per 12-9. Il sesto posto è confermato dal Quinto, che regola ai rigori per 16-14 la Florentia (12-12 dopo i primi 32?), davanti al De Akker Team, che supera il Salerno per 15-12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco vince in Serie A1 e torna sola in vetta alla classifica a punteggio pieno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PRO RECCO vs Rari Nantes SALERNO Sullo stesso argomento Pallanuoto, la Pro Recco vince e torna da sola in vetta alla classifica della Serie A1La Pro Recco vince e si riporta da sola in vetta alla Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nell’ultimo incontro della 19ma giornata della... Pallanuoto, la Pro Recco resta a punteggio pieno in Serie A1. Ortigia corsara col SalernoIn attesa del posticipo di mercoledì prossimo tra Napoli e Quinto, si gioca il turno infrasettimanale in Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile:... ULTIM'ORA PALLANUOTO Champions League, Pro Recco qualificata in Final Four Decisiva la vittoria contro Mladost 17-14 #SkySport x.com Pallanuoto, la Pro Recco vince in Serie A1 e torna sola in vetta alla classifica a punteggio pienoLa penultima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile vede il ritorno in testa in solitaria della Pro Recco, che ... oasport.it Pallanuoto, Pro Recco alle Final Four di Champions LeagueLa Pro Recco conquista con una giornata d'anticipo la qualificazione alla Final Four della European Aquatics Champions League. A Zagabria la squadra di Sandro Sukno supera 17-14 i croati della HAVK Ml ... sport.sky.it