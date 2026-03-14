Pallanuoto la Pro Recco vince e torna da sola in vetta alla classifica della Serie A1

Nell’ultima giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile, la Pro Recco ha ottenuto una vittoria contro la Telimar Palermo con il punteggio di 21-12. Con questo risultato, i liguri si sono posizionati da soli in prima posizione nella classifica, superando l’AN Brescia, che aveva vinto nella giornata precedente. La partita si è svolta senza particolari problemi per la squadra di casa.

La Pro Recco vince e si riporta da sola in vetta alla Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nell’ultimo incontro della 19ma giornata della regular season i liguri regolano senza patemi la Telimar Palermo, sconfitta per 21-12, e staccano l’AN Brescia, vittoriosa ieri. Trieste conferma il quinto posto piegando ai rigori il Quinto, sconfitto per 21-20 dopo il 17-17 dei tempi regolamentari, ma si allontana dal Posillipo, vittorioso ieri, e vede avvicinarsi il De Akker Team, che passa per 12-15 in casa della Roma Vis Nova. Ne approfittano i cugini dell’ Olympic Roma, vittoriosa di misura sull’ Ortigia, battuta per 10-9, con le due formazioni... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco vince e torna da sola in vetta alla classifica della Serie A1 Articoli correlati Pallanuoto, l’AN Brescia vince ed aggancia momentaneamente la Pro Recco in testa alla Serie A1Assieme agli alabardati resta soltanto il Quinto, che piega l’Olympic Roma per 12-8 e si porta a +7 sulla zona play-out, al momento rappresentata... Pallanuoto, il Brescia vince e torna a -3 dalla Pro Recco in Serie A1. Successi per Ortigia e De AkkerA -2 dai giuliani ed a -1 dai liguri si porta il De Akker Team, che regola la Canottieri Napoli per 15-11 e puntella il settimo posto, allungando... Una selezione di notizie su Pro Recco Temi più discussi: Pro Recco venti di forza in casa del Posillipo; Champions League di pallanuoto, la Pro Recco espugna Budapest; Pallanuoto, serie A1: Pro Recco batte Posillipo 20 a 6 ed è prima in classifica; Pallanuoto M/ La Pro Recco ne fa 20 al Posillipo e resta a punteggio pieno. Pallanuoto: Pro Recco spettacolare in Ungheria, battuto 13-9 il Ferencvaros in Champions LeagueSi apre nel migliore dei modi la seconda fase della Champions League di pallanuoto per la Pro Recco. I liguri, in una partita mai banale, sono riusciti in ... oasport.it Pallanuoto, Champions League: Pro Recco e Brescia ai quarti in diretta su SkyInizia la fase decisiva della European Aquatics Champions League maschile: AN Brescia-Zodiac martedì 3 marzo su Sky Sport Max, FTC Telekom-Pro Recco mercoledì 4 ... sportface.it Serie A1 Telimar 18:30 Polo Natatorio My Sport Sciorba tinyurl.com/Prorecco-Telim… x.com Alla Pro Recco Tennis le sfide decisive per l’accesso al Foro Italico: atlete da tutta Italia, grande indotto per la città e finali seguite dalle telecamere di SuperTennis. - facebook.com facebook