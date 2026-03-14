Pallanuoto femminile Trieste vittoriosa nell’andata dei quarti di Euro Cup Sconfitta per Padova

Nell’andata dei quarti di finale dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile, Trieste ha ottenuto una vittoria in trasferta con un margine ristretto, mentre Padova ha subito una sconfitta di due gol davanti al proprio pubblico. Le due squadre italiane sono ora impegnate nel ritorno delle gare ad eliminazione diretta.

Inizia con alterne fortune per le squadre italiane impegnate, la fase ad eliminazione diretta dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: nell’ andata dei quarti di finale Trieste vince di misura in trasferta, mentre Padova perde di due gol in casa. La Pallanuoto Trieste di Paolo Zizza passa ad Atene contro le elleniche dell’Ethnikos, imponendosi per 8-9. Le alabardate partono molto bene, chiudendo in vantaggio il primo quarto sull’1-2. Le giuliane tengono le redini del match e replicano il parziale nel secondo periodo, arrivando a metà gara sul 2-4. Le padrone di casa accorciano nella terza frazione, chiusa sul 5-6, poi nell’ultimo quarto passano addirittura a condurre sull’8-7, prima del gol di Klatowski e del rigore realizzato da Cergol, che fissano lo score sul definitivo 8-9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Trieste vittoriosa nell’andata dei quarti di Euro Cup. Sconfitta per Padova Articoli correlati Pallanuoto femminile, Trieste vince ed approda ai quarti di finale dell’Euro CupNel match di questa sera le triestine dominano la scena in casa delle ungheresi: in vantaggio per 3-4 a fine primo quarto, le giuliane allungano... Calcio femminile, Inter vittoriosa nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Pari nel derby di RomaMesso in archivio il pareggio 1-1 tra Milan e Fiorentina, si sono tenute quest’oggi altre due partite valide per l’andata dei quarti di finale della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pallanuoto femminile Trieste vittoriosa... Temi più discussi: Pallanuoto, Trieste e Padova in vasca per i Quarti di Euro Cup. Le avversarie di Cosenza nella Final Eight di Conference; Pallanuoto, il Brescia vince e torna a -3 dalla Pro Recco in Serie A1. Successi per Ortigia e De Akker; PALLANUOTO: CALOTTINA TRICOLORE: TUTTO CIO’ CHE FA WATERPOLO; Ekipe Orizzonte, dalla Coppa Italia al derby: riparte la corsa in A1. Euro Cup F. In vasca Pallanuoto Trieste e Plebiscito PadovaScattano i quarti di finale dell'Euro Cup femminile. Alle 18:00 la Pallanuoto Trieste di Paolo Zizza è attesa in Grecia dal confronto contro l'Ethnikos mentre alle 18:30 il Plebiscito Padova di Stefan ... federnuoto.it Euro Cup F. Pallanuoto Trieste corsara, Plebiscito Padova koScattano i quarti di finale dell'Euro Cup femminile. Corsara la Pallanuoto Trieste di Paolo Zizza che, dopo la splendida finale di Coppa Italia Unipol persa con onore contro L'Ekipe Orizzonte, sbanca ... federnuoto.it Eurolega, Virtus ko con il Partizan. Trento vola ai quarti di Euro Cup - facebook.com facebook #Eurolega, Virtus ko con il Partizan. Trento vola ai quarti di Euro Cup x.com