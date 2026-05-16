Nella competizione di pallanuoto femminile della Champions League 2025-2026, nessuna squadra italiana parteciperà alla Final Four che si svolgerà a Malta a giugno. La SIS Roma è uscita ai quarti di finale, sconfitta dalle spagnole dell’Assolim CN Mataró con un risultato complessivo di 22-19, dopo aver perso 10-12 in trasferta e aver vinto 13-9 in casa. La sfida tra le due squadre si è disputata in Italia, determinando l’eliminazione della formazione romana.

La Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile non avrà rappresentanti italiane nella Final Four, in programma a Malta il 10 ed il 12 giugno: la SIS Roma cede alle spagnole dell’ Assolim CN Mataró, che si impongono in Italia per 10-12 dopo aver vinto per 13-9 tra le mura amiche. Per le catalane in semifinale ci saranno le elleniche dell’Olympiacos, che hanno eliminato l’altra squadra catalana del Sabadell, bissando il successo in trasferta per 12-17 dell’andata anche in casa al Pireo, con l’affermazione odierna per 10-8. Dall’altro lato del tabellone il Ferencvaros vince il derby magiaro con l’Ujpest, sconfitto in casa per 16-18 dopo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, la SIS Roma viene eliminata nei quarti di finale di Champions League

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