Pallanuoto femminile la SIS Roma viene eliminata nei quarti di finale di Champions League
Nella competizione di pallanuoto femminile della Champions League 2025-2026, nessuna squadra italiana parteciperà alla Final Four che si svolgerà a Malta a giugno. La SIS Roma è uscita ai quarti di finale, sconfitta dalle spagnole dell’Assolim CN Mataró con un risultato complessivo di 22-19, dopo aver perso 10-12 in trasferta e aver vinto 13-9 in casa. La sfida tra le due squadre si è disputata in Italia, determinando l’eliminazione della formazione romana.
La Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile non avrà rappresentanti italiane nella Final Four, in programma a Malta il 10 ed il 12 giugno: la SIS Roma cede alle spagnole dell’ Assolim CN Mataró, che si impongono in Italia per 10-12 dopo aver vinto per 13-9 tra le mura amiche. Per le catalane in semifinale ci saranno le elleniche dell’Olympiacos, che hanno eliminato l’altra squadra catalana del Sabadell, bissando il successo in trasferta per 12-17 dell’andata anche in casa al Pireo, con l’affermazione odierna per 10-8. Dall’altro lato del tabellone il Ferencvaros vince il derby magiaro con l’Ujpest, sconfitto in casa per 16-18 dopo... 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallanuoto A1 femminile, Rapallo perde con Roma. Si complica il cammino play off
Sullo stesso argomento
Pallanuoto femminile, la SIS Roma scopre l’avversaria dei quarti di Champions League: sogno Final FourA Zagabria, in Croazia, si è svolto il sorteggio degli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: a...
Pallanuoto, Champions League su Sky: Pro Recco e Brescia in vasca nei quarti di finaleTorna su Sky e in streaming su NOW la grande pallanuoto europea con la quinta giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League...
MATCH OF THE WEEK CHAMPIONS LEAGUE – QUARTI DI FINALE • Sabato 16 maggio – ore 20:00 • SIS Roma vs ASSOLIM C.N. Mataró Arriva una delle partite più importanti della stagione. Quattro tempi decisivi per continuare il cammino europ - Facebook facebook
Champions League femminile: la SIS Roma affronterà il Mataró nei quartiUnica formazione italiana ad aver superato la fase a gironi, la SIS Roma punta ora all'accesso alla prestigiosa Final Four. L'evento conclusivo della competizione è in programma a Malta, dal 10 al 12 ... it.blastingnews.com
Champions League femminile: la SIS Roma vola ai quarti, Orizzonte vince ma è fuoriL'ultima giornata della fase a gironi della Champions League di pallanuoto femminile ha delineato un quadro di luci e ombre per le squadre italiane. L'Ekipe Orizzonte Catania ha conquistato l'unica ... it.blastingnews.com