A Zagabria si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Champions League di pallanuoto femminile. La squadra romana ha conosciuto l’avversaria che affronterà nella prossima fase della competizione. La sfida si giocherà in trasferta, con la gara di ritorno programmata in Italia. La partita si inserisce nelle fasi decisive del torneo, che potrebbe portare alla Final Four.

A Zagabria, in Croazia, si è svolto il sorteggio degli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: a causa dello spostamento della World Cup ad inizio maggio, il match d’andata si disputerà l’11 aprile, mentre il ritorno resta confermato per il 16 maggio. L’unica formazione italiana ad aver superato la fase a gironi è la SIS Roma: le capitoline sono state sorteggiate contro le iberiche del Mataró: la gara d’andata si giocherà in Spagna, mentre il match di ritorno andrà in scena al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. La vincente avrà accesso alla Final Four, in programma a Malta dal 10 al 12 giugno, in contemporanea con quella maschile: in semifinale lo scontro sarà con una tra le spagnole dell’Astralpool Sabadell e le elleniche dell’Olympiacos. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, la SIS Roma scopre l’avversaria dei quarti di Champions League: sogno Final Four

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