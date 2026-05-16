Pallamano finale Playoffs | Erice non sbaglia Gara-1

Nella prima partita della finale dei Playoffs 2026 di Serie A1 di pallamano, la squadra di Erice ha battuto la formazione di Salerno. La gara si è conclusa con una vittoria per la squadra ospite, che ha mantenuto la concentrazione durante tutto l’incontro. La differenza di risultato si è evidenziata nel punteggio finale, e questa vittoria consente alla squadra di Erice di portarsi avanti nella serie. La partita si è disputata senza particolari incidenti o variazioni rispetto alle aspettative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AC Life Style Erice regola Jomi Salerno nella prima prova della finale dei Playoffs 2026 di Serie A1. Le siciliane, davanti al proprio pubblico, ottengono l’importantissimo acuto nella prima sfida prevista portandosi in vantaggio in vista della gara-2 di settimana prossima. La terza sfida in quattro anni per il titolo tra le due realtà inizia con le Arpie in pieno controllo. Il Pala Cardella sorride alle dominatrici della regular season, abili nel corso dell’anno ad imporsi in 20 occasioni nelle 22 partite affrontate. Dal 12 a 9 del primo tempo il risultato si è trasformato sul 24 al 22 alla sirena finale. Alexandrina Cabral Barbosa e compagne hanno gestito il ritorno delle avversarie nel finale, una rimonta iniziata troppo tardi che non si è mai realmente concretizzata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, finale Playoffs: Erice non sbaglia Gara-1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pallamano, Erice e Salerno in finale Playoffs 2026AC Life Style Erice e Jomi Salerno accedono ufficialmente alla finale di Serie A1 dopo una nuova solida prestazione nei confronti di Cassano Magnago... Pallamano, Erice e Salerno a segno nella Gara 1 delle semifinali PlayoffsIniziano con il successo di AC Life Style Erice e di Jomi Salerno le semifinali dei Playoffs di Serie A1 2025-26. Pallamano: la finale scudetto sarà fra Cassano Magnago e SassariLa Serie A Gold 2025-2026 ha le sue finaliste per il tricolore. Proger Cassano Magnago e Raimond Sassari vincendo anche le rispettive gare -2 di ... oasport.it Pallamano, Erice e Salerno in finale Playoffs 2026AC Life Style Erice e Jomi Salerno accedono ufficialmente alla finale di Serie A1 dopo una nuova solida prestazione nei confronti di Cassano Magnago e ... oasport.it