Nella prima giornata delle semifinali dei Playoffs di Serie A1 2025-26, le squadre di Erice e Salerno hanno ottenuto una vittoria nella gara 1. Le due formazioni hanno preso il vantaggio nella serie, dopo aver battuto rispettivamente le avversarie in campo. La competizione prosegue con le prossime partite che potrebbero determinare chi accederà alla finale.

Iniziano con il successo di AC Life Style Erice e di Jomi Salerno le semifinali dei Playoffs di Serie A1 2025-26. Le due compagini, favorite della vigilia, hanno rispettato il pronostico regolando Cassano Magnago e Brixen Südtirol. Erice ha primeggiato in casa contro le lombarde per 33-26 (p.t. 15-11). Il Pala Cardella non ha tradito le ‘Arpie’ che hanno controllato il match dal primo tempo, semplicemente superiori nonostante l’ottimo lavoro da parte di Nila Bertolino, portiere delle cassanesi. Più impegnativa invece la semifinale di Salerno. Il Pala Palumbo ha premiato le padroni di casa per 29-25 (p.t. 14-13), Bressanone ha provato a resistere dopo un primo tempo alla pari delle campionesse d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Erice e Salerno a segno nella Gara 1 delle semifinali Playoffs

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