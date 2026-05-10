pallamano erice e salerno in finale playoffs 2026

Nella pallamano, le squadre di Erice e Salerno si sono qualificate per la finale dei Playoffs 2026. La squadra di Erice ha superato Cassano Magnago, mentre quella di Salerno ha battuto Brixen Südtirol, confermando la loro presenza nell’ultimo atto della competizione. Entrambe le partite si sono concluse con risultati che hanno permesso alle due formazioni di avanzare alla fase decisiva.

AC Life Style Erice e Jomi Salerno accedono ufficialmente alla finale di Serie A1 dopo una nuova solida prestazione nei confronti di Cassano Magnago e Brixen Südtirol. Le Arpie rinnovano quindi il duello con la compagine campane, una sfida ‘tradizionale’ che inizierà ufficialmente settimana prossima. Marianela Tarbuch e compagne hanno condotto le danze consapevoli del favore del pronostico e soprattutto della solida affermazione in gara-1. La squadra lombarda ha provato più volte a resistere, ma il risultato finale è stato di 23-30 (33-26 andata) Più complicata l’operazione di Salerno che ha saputo festeggiare nonostante il pareggio contro Brixen Südtirol.🔗 Leggi su Oasport.it

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