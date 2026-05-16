È stato annunciato il Fantapalio, un evento legato alla tradizione del Palio del Golfo, che coinvolge 15 vogatori riconosciuti ufficialmente. I partecipanti devono selezionare i 15 vogatori per formare la squadra che rappresenterà la propria borgata, considerando i bonus e i malus che influenzeranno il punteggio finale. Le scelte riguardano vari aspetti dei vogatori, senza però specificare i criteri di selezione o i dettagli delle regole di assegnazione dei bonus e malus.

? Domande chiave Come si scelgono i 15 vogatori per comporre la squadra ideale?. Quali bonus e malus influenzeranno il punteggio della tua borgata fantasy?. Chi potrà partecipare alle diverse leghe pubbliche e private dell'app?. Perché questa sfida digitale punta a coinvolgere le nuove generazioni?.? In Breve Squadre composte da 15 vogatori divisi tra 5 Senior, 5 Junior e 5 Donne.. Punteggi basati su prestazioni in acqua, allenamenti e presenze nelle 13 borgate marinare.. Lancio ufficiale dell'applicazione previsto per la stagione agonistica 2026 su App Store e Google Play.. Obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni tramite statistiche digitali e contenuti per i social media. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palio del Golfo: arriva il Fantapalio con i 15 vogatori reali

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