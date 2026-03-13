La Spezia si prepara ad ospitare la 24ª edizione del Trofeo di San Giuseppe, una tradizionale gara remiera che si svolgerà domenica 15 marzo alle 10 sulla Passeggiata Morin. La competizione coinvolgerà diverse squadre che si sfideranno in una prova di canottaggio, attirando appassionati e partecipanti nel centro della città. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di sport acquatici locali.

La Spezia accoglie la 24ª edizione del Trofeo di San Giuseppe, una gara remiera che si terrà domenica 15 marzo alle ore 10 nello specchio acqueo della Passeggiata Morin. Questa manifestazione non è solo un evento sportivo, ma il primo test ufficiale dopo l’ingresso del Palio del Golfo nella Federazione italiana Canottaggio a sedile fisso (Ficsf), segnando un punto di svolta storico per il movimento remiero locale. L’appuntamento, nato per onorare il santo patrono della città, vede coinvolti equipaggi senior, femminili e junior, inclusi quelli misti, pronti a mettere alla prova le nuove regole federali. Il sindaco Pierluigi Peracchini sottolinea come questa competizione rappresenti l’inizio simbolico della stagione, un momento di grande partecipazione comunitaria che rafforza il legame tra i borghi e il mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trofeo San Giuseppe: il Palio del Golfo entra nella Ficsf

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