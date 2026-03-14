Domani nelle acque della Morin inizia ufficialmente la stagione remiera che si concluderà con l’edizione numero 101 del Palio del Golfo, in programma domenica 2 agosto. L’evento richiama squadre e appassionati pronti a competere in una delle tradizioni più longeve della zona, con alcune formazioni che tornano a partecipare dopo assenze e altre confermate per questa edizione speciale.

Tutti a caccia del Canaletto. Scatta ufficialmente domani nelle acque della Morin la stagione remiera che culminerà con l’edizione numero 101 del Palio del Golfo, domenica 2 agosto. I campioni in carica e detentori di uno dei gonfaloni più contestati degli ultimi decenni – con ricorsi e contro ricorsi che non hanno sortito alcun effetto – hanno cambiato moltissimo. Dei magnifici quattro del Canaletto capaci di conquistare l’edizione del centenario (Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Cesare Pistarino e Francesco Landi, con Jacopo Fortini al timone) è rimasto solo il capovoga, vincitore di cinque Palii; assieme a lui ci sono Giacomo Mori, Giorgio Federici e Giacomo Basso, con il nuovo timoniere Rosa Cascone, tutti allenati da Andrea Canalini e Luca Orlandi, col Canaletto che si giocherà il Palio in tutte le tre categorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A caccia del Canaletto. Verso il Palio del Golfo. L’edizione numero 101 tra conferme e ritorni

Articoli correlati

Bibbiena, un’edizione del Carnevale storico tra novità e inaspettate confermeArezzo, 1 febbraio 2026 – Cresce l’attesa per la prossima edizione del Carnevale storico, in programma il 14, 15 e 17 febbraio 202 a Bibbiena.

Trofeo San Giuseppe: il Palio del Golfo entra nella FicsfLa Spezia accoglie la 24ª edizione del Trofeo di San Giuseppe, una gara remiera che si terrà domenica 15 marzo alle ore 10 nello specchio acqueo...

Approfondimenti e contenuti su A caccia del Canaletto Verso il Palio...

Argomenti discussi: A caccia del Canaletto. Verso il Palio del Golfo. L’edizione numero 101 tra conferme e ritorni.

Il futuro del Palio del Golfo. Caccia alla nuova affiliazione . Le opzioni Uisp, Ficsf e AicsRiunione delle tredici associazioni marinare dopo lo strappo con l’Unione italiana sport per tutti. Al Comitato il mandato di approfondire le tre alternative in vista della prossima edizione. Tre ... lanazione.it

Palio del Golfo, voglia di novità. La Uisp chiama a raccolta le Borgate per la revisione del regolamentoLe tante polemiche sollevate dopo il Centenario hanno portato il comitato alla richiesta di una sterzata . L’idea è quella di creare un gruppo di lavoro formato da esperti, vogatori e rappresentanti ... lanazione.it