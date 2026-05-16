Palermo nasce Comic Conf | un’unione per la cultura pop e il fandom

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo è stata inaugurata Comic Conf, un’associazione dedicata alla cultura pop e ai fan del settore. La realtà è stata creata da professionisti del settore e si propone di promuovere eventi e iniziative legate ai fumetti, ai film e ai giochi. La nascita di questa associazione potrebbe avere ripercussioni sull’economia locale e sul turismo, attirando appassionati e visitatori interessati a queste tematiche. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico attraverso attività e incontri dedicati alla cultura pop.

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? Punti chiave Chi sono i professionisti che guidano questa nuova unione?. Come influirà la pop culture sull'economia e sul turismo locale?. Quali progetti uniranno le scuole e le università al mondo fandom?. Come cambierà il rapporto tra negozi fisici e produttori digitali?.? In Breve Vicepresidenti Daniele Calandra e Alessio Alagna supportano il presidente Riccardo Orsini.. Consiglio direttivo composto da Andrea Tripi, Fabio Greco e Francesco Giacinto.. Sede operativa presso la sede di Confcommercio Palermo.. Obiettivo promozione turismo esperienziale e supporto start-up tramite eventi tematici.. All’interno della sede di Confcommercio Palermo è nata ufficialmente Comic Conf, la nuova associazione che riunisce imprese e professionisti del settore della cultura pop contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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