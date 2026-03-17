Benevento | nasce la UIL FP unione storica per il lavoro

Il 18 marzo alle 10.00 si terrà all’Antum Hotel di Benevento il primo congresso della UIL FP, unione che rappresenta le categorie del pubblico impiego. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti e membri della UIL FP, che si riuniranno per ufficializzare la fusione tra le diverse sezioni del settore pubblico. La giornata segnerà un momento importante per questa organizzazione.

Il 18 marzo, alle ore 10.00, l’Antum Hotel di Benevento ospiterà il primo congresso della UIL FP, un evento che sancisce la fusione definitiva tra le categorie del pubblico impiego. Questa riunione storica trasforma due realtà distinte, la UIL FPL e la UIL PA, in una struttura unitaria capace di rappresentare con maggiore forza i lavoratori della pubblica amministrazione, degli enti locali e del settore sanitario sul territorio sannita. La scelta strategica mira a creare un soggetto sindacale più forte ed efficace nella tutela dei diritti e nel miglioramento dei servizi ai cittadini. L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure chiave come Luigi Simeone, Giovanni De Luca e Luigi Maria Porrino, insieme ad altri rappresentanti nazionali e regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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