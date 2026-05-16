A Palermo, le eco isole nel centro storico sono state trovate ricoperte di rifiuti, trasformando un progetto pensato per la raccolta differenziata in una vera e propria discarica a cielo aperto. I sacchi e i rifiuti si accumulano accanto ai contenitori dedicati alla raccolta differenziata, creando una situazione di degrado visibile a chi attraversa le vie del quartiere. La presenza di rifiuti abbandonati solleva domande sul funzionamento del sistema di raccolta e sulla gestione dei rifiuti in quella zona.

? Domande chiave Come hanno trasformato un progetto di sostenibilità in una discarica?. Perché i rifiuti si accumulano proprio accanto ai contenitori della differenziata?. Chi deve rispondere del fallimento della gestione rifiuti in via D’Alessi?. Quali rischi sanitari comporta l'accumulo di scarti nel cuore barocco?.? In Breve Accumulo incontrollato di rifiuti in via Giuseppe D’Alessi vicino ai Quattro Canti.. Aumento temperature causa fermentazione scarti e cattivi odori per residenti e turisti.. Criticità gestione rifiuti coinvolge direttamente Comune di Palermo e azienda RAP.. Impatto negativo sul decoro urbano e sulla vivibilità del quartiere storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo: le eco isole nel centro storico diventano discariche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Petizione popolare contro le “isole ecologiche” nel centro storico di AnghiariPartita la petizione dei cittadini di Anghiari che sono in protesta contro quello che definiscono scempio urbano da parte dell’amministrazione...

Palermo: 2 chili di cocaina e un arresto nel centro storicoUn uomo di 34 anni, di origini catanesi, è stato arrestato a Palermo dopo che i Carabinieri hanno sequestrato oltre due chili di cocaina.