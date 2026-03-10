Palermo | 2 chili di cocaina e un arresto nel centro storico

A Palermo, nel centro storico, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni di origini catanesi. Durante un controllo, hanno sequestrato più di due chili di cocaina. L’arresto è stato effettuato sul posto, e l’uomo è stato portato in caserma. L’operazione si è conclusa con il fermo dell’uomo e il sequestro della sostanza stupefacente.

Un uomo di 34 anni, di origini catanesi, è stato arrestato a Palermo dopo che i Carabinieri hanno sequestrato oltre due chili di cocaina. L'operazione è stata condotta dal nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi e dal nucleo cinofili, che avevano notato comportamenti sospetti dell'uomo nel centro città. La droga, nascosta in una cesta di vimini e nel vano della cucina a gas, avrebbe fruttato circa 300mila euro sul mercato nero. L'indagine si è concentrata sui movimenti circospettivi del soggetto, che rientrava in casa con un atteggiamento particolare. Grazie all'intervento tempestivo dei militari e al fiuto del cane pastore belga Nadia, sono stati individuati 16 involucri contenenti la sostanza stupefacente.