Palermo | 2 chili di cocaina e un arresto nel centro storico

Da ameve.eu 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, nel centro storico, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni di origini catanesi. Durante un controllo, hanno sequestrato più di due chili di cocaina. L’arresto è stato effettuato sul posto, e l’uomo è stato portato in caserma. L’operazione si è conclusa con il fermo dell’uomo e il sequestro della sostanza stupefacente.

Un uomo di 34 anni, di origini catanesi, è stato arrestato a Palermo dopo che i Carabinieri hanno sequestrato oltre due chili di cocaina. L’operazione è stata condotta dal nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi e dal nucleo cinofili, che avevano notato comportamenti sospetti dell’uomo nel centro città. La droga, nascosta in una cesta di vimini e nel vano della cucina a gas, avrebbe fruttato circa 300mila euro sul mercato nero. L’indagine si è concentrata sui movimenti circospettivi del soggetto, che rientrava in casa con un atteggiamento particolare. Grazie all’intervento tempestivo dei militari e al fiuto del cane pastore belga Nadia, sono stati individuati 16 involucri contenenti la sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

palermo 2 chili di cocaina e un arresto nel centro storico
© Ameve.eu - Palermo: 2 chili di cocaina e un arresto nel centro storico

Articoli correlati

Da piazza Marina al Teatro Massino: nel weekend tour sui Florio nel centro storico di PalermoSabato 21 febbraio alle 16 e domenica 22, alle 10:30, viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti...

Leggi anche: Spacciavano nel centro storico. Scatta l’arresto per una coppia

Tutti gli aggiornamenti su Palermo 2 chili di cocaina e un arresto...

Temi più discussi: Da Palermo a Roma con un volo family dog: primo test per il cirneco Ross e il setter Evan; Aeroitalia, volo test da Palermo: in cabina cani fino a 30 chili; Un quintale di carne e preparati senza tracciabilità, multata una macelleria di via Montalbo; Nascosti nel tir 15 chili di cocaina, arrestato autotrasportatore sulla Messina-Catania.

palermo 2 chili diPalermo, arrestato catanese con 2 kg di cocaina nascosti in cucinaI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 34enne ... sicilianews24.it

palermo 2 chili diNasconde 2 chili di cocaina nella cucina a gas, arrestatoSe immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato circa 300.000 euro. Lo stupefacente è stato sequestrato e per l'uomo sono scattate le manette ... grandangoloagrigento.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.