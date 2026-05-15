Petizione popolare contro le isole ecologiche nel centro storico di Anghiari

È partita una petizione promossa dai cittadini di Anghiari per protestare contro le isole ecologiche installate nel centro storico. La richiesta nasce dal malcontento di chi ritiene che queste strutture rappresentino uno scempio urbano. La petizione si rivolge all’amministrazione comunale, chiedendo di riconsiderare la posizione e l’impatto delle isole ecologiche nel centro del paese. La mobilitazione dei cittadini si concentra sulla tutela dell’aspetto estetico e sulla qualità dell’ambiente urbano.

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Partita la petizione dei cittadini di Anghiari che sono in protesta contro quello che definiscono scempio urbano da parte dell’amministrazione comunale. "In particolare - raccontano - si stanno impiantando i “cassonetti intelligenti” di fianco alla chiesa della Propositura e sotto la torre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Carrellati, che brutti: arrivano le isole ecologicheOperazione “pulizia” a Lecce dove l’obiettivo di Palazzo Carafa è ridurre – se non eliminare – la presenza dei carrellati nel centro storico,... Leggi anche: Mattinata, da oggi attive le nuove isole ecologiche La petizione e la sommossa popolare ha letteralmente mandato su tutte le furie Furlani che in questo momento è a casa Milan trattenuto da 27 persone, come rappresaglia sta velocizzando la pratica per il nuovo allenatore ed aumentare il suo indice di sgradi x.com Dichiarazione ufficiale della Curva Sud contro l'intera dirigenza del Milan, in particolare il CEO del club Giorgio Furlani reddit La linea 20 fino a Barcola penalizza Muggia: parte la raccolta firmeUna petizione popolare contro il prolungamento estivo della linea 20 fino a Barcola. È l’iniziativa lanciata da cittadini e sostenitori della mobilità locale dopo la bocciatura, avvenuta il 29 aprile ... triestecafe.it Furlani Afuera, spopola la petizione contro l’AD: migliaia di firme!I tifosi del Milan hanno lanciato una petizione per indurre Giorgio Furlani, AD del club rossonero, a indire le dimissioni: la vicenda web ... europacalcio.it