A Palermo, una donna è stata fermata con una Fiat 500L modificata per essere usata come scuolabus senza autorizzazione. A bordo dell’auto c’erano 14 persone, tra cui bambini, che viaggiavano in condizioni non conformi alle norme di sicurezza previste per il trasporto scolastico. La vettura, non adatta al trasporto di studenti, era stata adattata in modo artigianale per ospitare più passeggeri rispetto a quanto consentito dalla legge. Gli agenti hanno provveduto a sequestrare il veicolo e a contestare le irregolarità.

Della Fiat 500L esisteva anche una versione a sette posti. Ma caricare 14 passeggeri è veramente troppo. Eppure è la scena che si sono trovati davanti alcuni agenti del commissariato San Lorenzo di Palermo quando hanno fermato una di queste auto che circolava con inaudito sovraccarico. Oltre alla conducente, una quarantenne del luogo, su questa monovolume viaggiavano ben quattordici passeggeri, tutti minorenni, il più grande dei quali aveva 14 anni. Questo perché la donna aveva trasformato il proprio veicolo in uno scuolabus abusivo. E trasportava gli allievi a casa, col permesso dei genitori, secondo quanto ha precisato alla Polizia. Permesso o no, è vietato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In 14 nella Fiat 500L utilizzata come scuolabus abusivo

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