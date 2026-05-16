La situazione nel municipio di una grande città si fa tesa, con la sindaca che si trova a rischio di perdere la maggioranza in consiglio comunale. La sindaca ha annunciato l’intenzione di mantenere alcuni assessori come tecnici, senza specificare i nomi. Intanto, i rappresentanti di Europa Verde e di un altro gruppo politico affermano di sentirsi esclusi dai processi decisionali e di non essere stati coinvolti nelle recenti scelte. La discussione si concentra sulle alleanze e sulle strategie di mantenimento del potere amministrativo.

? Domande chiave Chi sono gli assessori che la sindaca vuole blindare come tecnici?. Perché Europa Verde e Insieme per Foggia si sentono escluse?. Come influirà la gestione del Piao sulla carica di Daniela Patano?. Quali consiglieri potrebbero votare contro la giunta per conto proprio?.? In Breve Riunione riservata del 29 aprile esclude Europa Verde e gruppi Insieme per Foggia.. Rischio voto autonomo per i consiglieri Di Paola, Mancini e Di Paola.. Ristrutturazione Giunta coinvolge gli assessori Frattarolo e Patano per quota Tempi Nuovi-Azione.. Nicola Formica e Benedetto Buenza contestano l'esclusione dei decariani dal tavolo politico.. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palazzo di Città in tensione: la sindaca rischia la maggioranza

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