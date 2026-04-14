Clima rovente a Palazzo di Città | verifica al palo e maggioranza insofferente

Il clima a Palazzo di Città è teso, con una maggioranza che manifesta segnali di insofferenza. La situazione si mantiene statica, senza avanzamenti nelle verifiche politiche, e la tensione tra i membri si percepisce in modo evidente. La stabilità dell’assemblea sembra essere messa alla prova da continui segnali di nervosismo tra gli esponenti di maggioranza.

È rovente il clima a Palazzo di Città. Una maggioranza tesa come una corda di violino, rischia di scattare da un momento all’altro, anche per un nonnulla.Complici le elezioni provinciali, i partiti hanno allentato la presa, e questo va detto, tanto per non attribuire tutte le responsabilità dello.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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La corsa verso Palazzo di città. Il vice sindaco avrà 7.245 euro, gli assessori e il presidente del consiglio comunale 5.796 euro. I futuri amministratori percepiranno più del doppio rispetto al 2020: ecco perché #ilcentro #elezioni #chieti #stipendio #soldi #politic - facebook.com facebook