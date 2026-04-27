10 mila cani randagi uccisi a Tecámac una città del Messico | incriminata l'ex Sindaca rischia 6 anni di carcere

Tra il 2019 e il 2024, a Tecámac, in Messico, si sono verificati circa 10.000 casi di soppressione di cani randagi. L’ex sindaca, ora senatrice, è stata incriminata per aver ordinato queste operazioni, che potrebbero portarla a rischiare fino a sei anni di carcere. La vicenda riguarda le misure adottate per gestire la popolazione di animali senza casa nella città.

Tra il 2019 e il 2024 a Tecámac, in Messico, sono stati soppressi circa 10.000 cani randagi su impulso dell’allora sindaca, e oggi senatrice, Mariela Gutiérrez. Un video con le sue ammissioni pubblicato online ha scatenato indignazione e un’indagine per maltrattamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ex sindaca rischia 17 anni di carcere per abusi sessuali sull’amico sedicenne del figlio: scandalo in LouisianaQuando al centro di uno scandalo di abusi sessuali si trova una figura politica di rilievo, la vicenda fa scalpore, se il caso riguarda una donna ai... Shakira, concerto da record a Città del Messico: oltre 400 mila spettatoriOltre 400 mila persone hanno assistito al concerto di domenica di Shakira a Città del Messico.