Da Palazzo Citterio alla Chiesa Anglicana, le opere di Brera sono state al centro di una mostra che mette in risalto le “splendide imperfezioni”. L’esposizione si focalizza sulla filosofia di “Essere Progetto”, un invito a considerare il design come un processo culturale e una responsabilità, più che come un semplice risultato estetico. La rassegna presenta lavori che mostrano come le imperfezioni possano diventare parte integrante del valore artistico e culturale delle creazioni.

“Essere Progetto”: un invito a guardare al design non solo come risultato formale o prodotto finale, ma come processo culturale e responsabilità nel costruire relazioni tra persone, luoghi e comunità. Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale, nell’intreccio tra lifestyle, arte, moda e cultura, che conta 217 showroom permanenti, di cui dieci nuove aperture e oltre 300 iniziative. Ecco, in ordine sparso, eventi e luoghi da non perdere. Palazzo Citterio La Uzbekistan Art and CultureDevelopment Foundation (ACDF) presenta “When Apricots Blossom“, esposizione immersiva a Palazzo Citterio, cuore di Brera, percorso che esplora l’artigianato uzbeko insieme alla cultura e all’ecologia della regione del Mar d’Aral.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Palazzo Citterio alla Chiesa Anglicana. Le “splendide imperfezioni“ di Brera

Notizie correlate

Chi è Sarah Mullally, la prima arcivescovo della Chiesa AnglicanaGrandi cambiamenti ai vertici della Chiesa Anglicana mondiale e della Chiesa d’Inghilterra.

Palazzo Citterio rende omaggio a Giovanni GastelFino al 26 luglio, l’esposizione Rewind con 250 immagini tra cover, still life, campagne pubblicitarie e scatti del fotografo scomparso cinque anni...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Mimmo Paladino torna a Milano: Palazzo Citterio presenta l’installazione dei Dormienti; Mimmo Paladino a Milano: il sonno scultoreo dei Dormienti a Palazzo Citterio; Da Palazzo Citterio alla Chiesa Anglicana. Le splendide imperfezioni di Brera.

Da Palazzo Citterio alla Chiesa Anglicana. Le splendide imperfezioni di BreraEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Uzbekistan a Palazzo CitterioQuali saranno le mostre e le installazioni più belle in città? Ecco la nostra top list degli appuntamenti più attesi ... living.corriere.it

Il 7 maggio a Milano visita esclusiva tra i capolavori di Palazzo Citterio e poi entrate con noi a Orticola: una meravigliosa anteprima x.com

Mimi Fructuoso. madisoncalley · I Know What You Want x Madison Calley. Via Brera @Palazzo Citterio #milano #italy #italia #fypviral #everyone - facebook.com facebook