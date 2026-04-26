Giovanni Gastel la quintessenza della bellezza sposa l’arte della profumeria In scena a Palazzo Citterio

Un fotografo noto per il suo lavoro sulla bellezza ha presentato una mostra presso un palazzo storico. La mostra comprende immagini e installazioni che richiamano il suo stile distintivo. L’artista ha invitato il pubblico a entrare nel suo universo creativo, definendolo come un “mondo immaginario” dove i messaggi sono racchiusi in bottiglie. L’evento si è svolto in un edificio di grande valore artistico e storico.

“Entrate amici nel mio mondo immaginario. Tutto è pronto per voi. Sono i miei messaggi nella bottiglia. Queste sono le mie fotografie, la mia vita, la mia creazione”. con queste parole Giovanni Gastel, scomparso 5 anni fa per complicazione da Covid, ci ha lasciato un mondo di pure bellezza. Sullo sfondo dei suoi scatti più iconici si apre a Palazzo Citterio la 16esima edizione di Esxence, The Art Perfumery Event. Se con la mostra “ Rewind” Gastel, uno dei fotografi moda più famosi al mondo, si guarda al passato, con Esxence si guarda al futuro, un Manifesto OlfattivoImmersivo, che racchiude oltre 400 brand, i più di nicchia, i più desiderati, i più ricercati del pianeta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giovanni Gastel, la quintessenza della bellezza sposa l’arte della profumeria. In scena a Palazzo Citterio Notizie correlate Giovanni Gastel torna a Milano: 250 scatti raccontano il maestro della fotografia italianaPalazzo Citterio ospita “Rewind”, la mostra che celebra l’autore milanese a cinque anni dalla scomparsa. Palazzo Colonna a Roma: otto secoli di potere, arte e bellezza barocca ancora vivi nel centro della città eternaC’è un momento, varcando la soglia di Via della Pilotta 17, in cui Roma smette di essere una città e diventa un’altra cosa: un palinsesto di secoli... Contenuti di approfondimento Giovanni Gastel e la filosofia della bellezza: uomo solare e poeta nostalgico. Migliaia di polaroid per uno scattoMilano – Quanta vita in quegli scatti immobili. E quanta eleganza. Fra superstar globali e dettagli haute couture. Inconfondibile Giovanni Gastel, cantore della moda (e della cultura). Dagli anni ’80 ... ilgiorno.it 'Giovanni Gastel. Rewind', a Palazzo Citterio una mostra per il grande fotografoA cinque anni dalla morte, una mostra fotografica ripercorre attraverso 250 immagini il percorso artistico di Giovanni Gastel, dalle foto di moda degli anni '70, ai ritratti, dalle polaroid alle ... ansa.it