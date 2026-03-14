Bologna | 23,5 milioni da tassa soggiorno record storico

A Bologna, nel 2025, il gettito della tassa di soggiorno ha raggiunto i 23,5 milioni di euro, segnando un aumento del 43% rispetto all’anno precedente. Questa cifra rappresenta il massimo mai registrato nella città emiliana, evidenziando una crescita significativa nel settore turistico. La cifra si basa sui dati ufficiali forniti dalle autorità locali.

Il gettito della tassa di soggiorno a Bologna ha raggiunto i 23,5 milioni nel 2025. Questa cifra rappresenta un incremento del 43% rispetto all’anno precedente e segna un record storico per la città emiliana. L’aumento deriva da tre fattori principali: la crescita delle presenze, l’inserimento di nuove tariffe e una maggiore collaborazione delle strutture extra-alberghiere. Il numero di pernottamenti è salito a quasi 4,9 milioni, con un balzo del 7% sul 2024. Le risorse raccolte non restano nell’aria ma tornano alla cittadinanza sotto forma di servizi concreti. La quota più consistente, pari al 57%, viene destinata al sistema culturale cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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