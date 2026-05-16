Paita a La Spezia | l’artigianato è il pilastro contro le crisi

A La Spezia, un rappresentante locale ha sottolineato come l’artigianato costituisca un elemento fondamentale per affrontare le difficoltà economiche della zona. Si è discusso della perdita di circa 70.000 giovani nelle regioni italiane, un dato che rischia di influenzare negativamente il prodotto interno lordo. La questione riguarda anche le strategie per sostenere le imprese artigiane locali e contrastare la diminuzione della forza lavoro giovanile.

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?? Punti chiave Come può l'artigianato spezzino resistere alle nuove crisi economiche? Perché la fuga di 70 mila giovani minaccia il PIL nazionale? Quali strategie deve adottare Confartigianato per trattenere i nuovi talenti? Come influisce il vuoto generazionale sulla sopravvivenza dei borghi locali??? In Breve Presidenti Paolo Figoli e Giuseppe Menchelli guidano oltre duemila associati locali. Dimissioni di 70 mila giovani l'anno scorso causano perdite miliardarie al PIL. Fuga di 55 m . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paita a La Spezia: l’artigianato è il pilastro contro le crisi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spezia crolla contro il Mantova: crisi totale e rischio Serie CLo Spezia subisce una sconfitta amara in casa contro il Mantova con il punteggio di 0-2, un risultato che accende i riflettori sulla possibilità... Addio al falegname Bigi. Pilastro dell’artigianatoAveva 86 anni Carlo Bigi, e con la sua scomparsa la Versilia perde un pilastro dell’artigianato locale. Oggi alla #Spezia per gli 80 anni di #Confartigianato Imprese. Uno stile unico, quello di un'associazione che ha saputo guidare i cambiamenti con intelligenza e senza porsi mai in una dimensione di parte. Dal 1946, anno in cui è stata fondata, Confartigianato x.com Paita: Tessuto imprenditoriale e Confartigianato centrali nello sviluppo della cittàPaita: Tessuto imprenditoriale e Confartigianato centrali nello sviluppo della città ... msn.com La Spezia, Calata Paita assegnata a quattro imprenditori locali: Sarà luogo di eventiLa Spezia - La scintilla è scattata lo scorso 22 luglio. Quando i primi 5 mila metri quadrati di Calata Paita sono stati aperti alla città un gruppo di imprenditori spezzini ha colto le potenzialità ... ilsecoloxix.it