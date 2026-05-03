È deceduto all’età di 86 anni il falegname Carlo Bigi, figura di spicco nel settore artigianale della zona. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità, che lo ricorda come un punto di riferimento nel mondo del lavoro e della tradizione locale. La sua presenza aveva segnato profondamente il panorama delle attività artigianali della regione.

Aveva 86 anni Carlo Bigi, e con la sua scomparsa la Versilia perde un pilastro dell’ artigianato locale. Con le sue mani sapeva infatti trasformare il legno in una creazione unica, esportando così il nome di Capezzano Pianore nel mondo. Era il 1972 quando Bigi fondò la sua ominima falegnameria. Inizialmente specializzato nella realizzazione di arredi tradizionali in legno massello e nel restauro, ha saputo trasmettere con cura e dedizione una passione che oggi giunge alla sua terza generazione. Grazie al suo esempio, l’azienda ha saputo evolversi fino a raggiungere un prestigio internazionale, operando in città come Londra, Parigi, Ginevra e molte altre.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al falegname Bigi. Pilastro dell’artigianato

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