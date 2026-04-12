Spezia crolla contro il Mantova | crisi totale e rischio Serie C

Lo Spezia ha perso 2-0 in casa contro il Mantova, una sconfitta che rafforza i timori di retrocessione in Serie C, dopo aver disputato 14 stagioni tra i campionati professionistici. La squadra non è riuscita a segnare e ha subito due gol, accentuando la crisi in corso. La partita si è conclusa con il risultato negativo per lo Spezia, che ora si trova in una posizione difficile in classifica.

Lo Spezia subisce una sconfitta amara in casa contro il Mantova con il punteggio di 0-2, un risultato che accende i riflettori sulla possibilità concreta di una retrocessione in Serie C dopo ben 14 anni trascorsi tra la massima serie e la cadetteria. La prestazione dei padroni di casa è stata caratterizzata da momenti di spinta alternati a gravi errori difensivi, portando la squadra a distaccarsi di 4 punti dalle zone salvezza legate ai play out. Un pomeriggio di occasioni sprecate e colpi fatali. Il match ha inizialmente un impatto positivo dei liguri, che grazie alle azioni di Artistico, Romano e Beruatto hanno avuto tre chiari margini per sbloccare il confronto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia crolla contro il Mantova: crisi totale e rischio Serie C Spezia-Mantova 0-2, aquilotti sempre più in crisiLa Spezia, 12 aprile 2026 – Ancora una pesante sconfitta per lo Spezia, battuto in casa dal Mantova per 0-2. Sottopasso La Spezia, rifacimento totale per eliminare il rischio allagamenti: cantieri in due fasiIl percorso per proteggere il sottopasso di viale La Spezia entra nel suo capitolo conclusivo.