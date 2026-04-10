In un nuovo documentario, Gina Schumacher, figlia maggiore del famoso pilota, ha parlato per la prima volta del rapporto con i genitori e del loro aiuto nel percorso professionale. Ha condiviso che il supporto dei genitori è stato fondamentale e che questo la spinge a impegnarsi con determinazione nella sua carriera. La sua intervista rappresenta un momento inedito in cui si sofferma sul ruolo della famiglia nel suo sviluppo.

Le riflessioni della ventinovenne sono apparsa in Horsepower: The World of Gina Schumacher, un documentario della rete televisiva tedesca ZDF, che si concentra sulla carriera nell'equitazione di Gina, professionista della disciplina americana del reining. Nel documentario, la cavallerizza racconta: «Dopo l'incidente di mio padre, dovevo fare qualcosa. Mi sono dedicata completamente a loro», spiega Gina Schumacher riferendosi, ai cavalli e al mondo dell'equitazione, la cui pratica l'ha aiutata a ritrovare uno scopo e affrontare il dolore. Aggiunge poi riguardo ai suoi animali: «Mi hanno aiutata in tutto, non potrei vivere senza di loro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La figlia maggiore di Schumacher, Gina, parla per la prima volta del padre: «I miei genitori mi hanno aiutata. Per questo mi impegno così tanto»

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Michael Schumacher, la figlia Gina Maria: «Così i cavalli mi hanno aiutata a superare il trauma. Non potrei vivere senza di loro»I cavalli per ricominciare. I cavalli per andare avanti. È stato l'amore per questi animali che ha permesso a Gina Maria di superare il trauma dell'incidente del padre, il ... corriereadriatico.it

Michael Schumacher, la figlia Gina rompe il silenzio per la prima volta dopo l’incidente del padreGina Maria Schumacher, figlia del mitico Michael Schumacher, ha rotto il silenzio nel documentario Horsepower, a lei dedicato. newsmondo.it