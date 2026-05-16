di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Empoli Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei quarti di finale del campionato 202526. (Inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Empoli Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato. Repaci 7 – Tre interventi degni di nota, per il resto viene poco impensierito ma si fa trovare pronto se chiamato in causa. Anche nel finale alza il muro compiendo un miracolo su Savelli. Mazzotta 8 – Uno dei più attivi nel primo tempo, ha un ritmo differente e si nota: imprendibile. Dalla sua parte l’Empoli fatica a contenere, lui ne approfitta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Empoli Under 16: Mazzotta Frecciarossa, Pipitò trascinatore, Deniz si fa trovare pronto- VOTI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pagelle Juventus Torino Under 16: Pipitò ne fa 2, Pamé a quota 5 nel derby, che impatto Cotrone!-VOTIdi Fabio ZaccariaPagelle Juventus Torino Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale del...

Pagelle Juventus Carrarese Under 16: Pamé torna da re, Vidzivashets onnipresente, Deniz è arte -VOTIdi Fabio ZaccariaPagelle Juventus Carrarese Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato...

Le pagelle di #Empoli #JUVENTUS #UNDER16 ? I voti ai protagonisti del match x.com

UNDER 16 | Si rigioca a Monteboro e vince l’EmpoliSi è rigiocata questo pomeriggio a Monteboro la gara dei QUARTI DI FINALE – UNDER 16 tra Empoli e Juventus, sospesa ieri al 9’ del secondo tempo sul punteggio di 2-0 per la Juventus per infortunio ... pianetaempoli.it

Empoli Juventus Under 16 sospesa, infortunio all’arbitro e gara da rigiocare: il recapEmpoli Juventus Under 16 sospesa, le reti nel primo tempo fanno felice a metà mister Gridel: partita sospesa e da rigiocare dal primo minuto per infortunio del direttore di gara. Le ultime ... juventusnews24.com