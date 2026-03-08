Pagelle Juventus Carrarese Under 16 | Pamé torna da re Vidzivashets onnipresente Deniz è arte -VOTI

Nella partita tra Juventus e Carrarese Under 16, si sono affrontate le squadre per la ventunesima giornata del campionato 202526. Pamé è tornato in campo con ottimi risultati, mentre Vidzivashets ha dimostrato una presenza costante. Deniz ha mostrato una buona qualità tecnica. Sono stati assegnati i voti e i giudizi ai protagonisti dell’incontro.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Carrarese Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Carrarese Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata di campionato. Brostic 6 – Gridel sceglie lui fra i pali, dimostra di poter valere quanto i suoi colleghi senza alcuna esitazione. Non azzecca il lato giusto sul rigore degli ospiti. Pal 6,5 – Grandi sgroppate sulla sinistra, ma è ingenuo in occasione del rigore concesso alla Carrarese. Ghiotto 7- Alza il muro di Vinovo, direttamente in campo. Preciso in chiusura e utile nelle ripartenze rapide. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Carrarese Under 16: Pamé torna da re, Vidzivashets onnipresente, Deniz è arte -VOTI Pagelle Juventus Genoa Under 16: Krediet mastodontico, Mazzotta ritrovato, Deniz rapace- VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Pagelle Juventus Virtus Entella Under 16: Pamé e Pipitò mostruosi, magia Scarnato, Catino una freccia – VOTITonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Altri aggiornamenti su Pagelle Juventus Carrarese. Temi più discussi: Carrarese - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Carrarese-Palermo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario; Rocchi aggredito in Carrarese-Catanzaro, esce sotto scorta: cosa è successo; Mantova-Carrarese 1-1, le pagelle: Zampata di Bragantini, Hasa si riscatta, Bleve è attento. Juventus Carrarese Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus U ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuosoPagelle Torino Juventus Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Torino Juventus Under 15: i voti e ... juventusnews24.com Pagelle Mantova 1911-Carrarese: Castellini il migliore, bene Radaelli e Bragantini - facebook.com facebook