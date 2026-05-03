Pagelle Juventus Torino Under 16 | Pipitò ne fa 2 Pamé a quota 5 nel derby che impatto Cotrone!-VOTI

Nel match degli ottavi di finale del campionato Under 16, Juventus e Torino si sono affrontate in un derby che ha visto protagonisti giovani talenti. Pipitò ha segnato due reti, mentre Pamé ha raggiunto quota cinque. L'incontro ha anche messo in luce l'impatto di Cotrone, che ha contribuito alla partita con la sua presenza sul campo. I voti e i giudizi ai protagonisti sono stati pubblicati al termine della sfida.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Torino Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Torino Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato. Repaci 6 – Può poco in occasione del vantaggio di Rua, per il resto si limita ad una regolare gestione. Mazzotta 7 – Disattento in fase difensiva, ma quando parte sula corsia è imprendibile: suo l’assist splendido per il secondo gol bianconero firmato da Pipitò, vicino anche al gol nel finale ricco di emozioni. Balbo 6,5 – Santagata lo impegna, lui tiene botta nel duello con qualche sbavatura qui e là.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Torino Under 16: Pipitò ne fa 2, Pamé a quota 5 nel derby, che impatto Cotrone!-VOTI Notizie correlate Torino Juventus Under 16 LIVE: le formazioni del derby. Gridel col tridente Pamé, Pipitò e Rolandodi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Torino Juventus Under 16 LIVE: le formazioni del derby. Gridel inizia con Pipitò e Salvai alle spalle di Pamédi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Top & Flop di Milan-Juventus; Pressing: Le Pagelle di Milan-Juventus Video; Milan-Juventus 0-0, le pagelle della partita di Serie A; Milan-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Saelemaekers fermato dalla traversa, Conceiçao fa ammattire Bartesaghi, Leao si accende a tratti, Pulisic e Boga non lasciano tracce. Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Juventus News 24. . Le PAGELLE di Juve Bologna: partitona di BREMER, HOLM da 7, ZHEGROVA è un "giocatorino" Le pagelle e i voti ai protagonisti di Juve Bologna. #juvebologna #pagelle #voti #juve #juventusnews24 facebook La #JUVENTUS #UNDER16 ha battuto il #Torino nell'andata degli ottavi di finale I voti ai protagonisti del match x.com