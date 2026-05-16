Pagelle Giro d’Italia 2026 | i colpi bassi di Hindley stanno minando le certezze dell’inesperto Pellizzari

Nell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, andata in scena sabato 16 maggio, sono emersi diversi aspetti degni di nota. Hindley ha messo a segno dei colpi bassi che hanno messo in crisi le certezze di Pellizzari, ancora alle prime esperienze in questa corsa. Tra i protagonisti, Jhonathan Narvaez ha ottenuto un punteggio di 9, confermando il suo ruolo di grande talento nel panorama ciclistico. La tappa si è conclusa con alcune sorprese e momenti di tensione tra i corridori.

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