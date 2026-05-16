Pagelle Giro d’Italia 2026 | i colpi bassi di Hindley stanno minando le certezze dell’inesperto Pellizzari

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, andata in scena sabato 16 maggio, sono emersi diversi aspetti degni di nota. Hindley ha messo a segno dei colpi bassi che hanno messo in crisi le certezze di Pellizzari, ancora alle prime esperienze in questa corsa. Tra i protagonisti, Jhonathan Narvaez ha ottenuto un punteggio di 9, confermando il suo ruolo di grande talento nel panorama ciclistico. La tappa si è conclusa con alcune sorprese e momenti di tensione tra i corridori.

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PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026. Ottava tappa, sabato 16 maggio  Jhonathan Narvaez, 9: si conferma un grandissimo corridore. Quando riesce ad inserirsi nella fuga giusta, batterlo su questo genere di percorsi è complicatissimo per chiunque. Oltre ad essere tanto veloce allo sprint, ha dimostrato quanto sia competitivo anche su strappi brevi e impegnativi. Salgono a quattro i successi in carriera alla Corsa Rosa. Andreas Leknessund, 8: il norvegese è stato l’ultimo ad arrendersi, sebbene i Muri fermani non fossero adatti alle sue doti di passista. Per lui un’altra piazza d’onore al Giro come a Lago Laceno nel 2023. Martin Tiøtta, 7,5: il terzo posto odierno rappresenta di gran lunga il piazzamento di maggior prestigio per il norvegese, a suggello di una grande giornata per la Uno-X Mobility. 🔗 Leggi su Oasport.it

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