Pagelle Giro d’Italia 2026 | i colpi bassi di Hindley stanno minando le certezze dell’inesperto Pellizzari
Nell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, andata in scena sabato 16 maggio, sono emersi diversi aspetti degni di nota. Hindley ha messo a segno dei colpi bassi che hanno messo in crisi le certezze di Pellizzari, ancora alle prime esperienze in questa corsa. Tra i protagonisti, Jhonathan Narvaez ha ottenuto un punteggio di 9, confermando il suo ruolo di grande talento nel panorama ciclistico. La tappa si è conclusa con alcune sorprese e momenti di tensione tra i corridori.
PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026. Ottava tappa, sabato 16 maggio Jhonathan Narvaez, 9: si conferma un grandissimo corridore. Quando riesce ad inserirsi nella fuga giusta, batterlo su questo genere di percorsi è complicatissimo per chiunque. Oltre ad essere tanto veloce allo sprint, ha dimostrato quanto sia competitivo anche su strappi brevi e impegnativi. Salgono a quattro i successi in carriera alla Corsa Rosa. Andreas Leknessund, 8: il norvegese è stato l’ultimo ad arrendersi, sebbene i Muri fermani non fossero adatti alle sue doti di passista. Per lui un’altra piazza d’onore al Giro come a Lago Laceno nel 2023. Martin Tiøtta, 7,5: il terzo posto odierno rappresenta di gran lunga il piazzamento di maggior prestigio per il norvegese, a suggello di una grande giornata per la Uno-X Mobility. 🔗 Leggi su Oasport.it
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