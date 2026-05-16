LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez concede il bis sui muri fermani Hindley stacca Pellizzari

Alle 17:19 si conclude la nostra cronaca in tempo reale dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Durante la giornata, il ciclista Narvaez ha ottenuto la sua seconda vittoria sui muri di Fermo, mentre Hindley ha superato Pellizzari in classifica generale. La tappa ha visto diverse variazioni di posizione tra i corridori, con momenti di suspense sui traguardi e sui saliscendi del percorso. Per conoscere gli aggiornamenti sulla classifica complessiva, si può consultare la sezione dedicata.

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