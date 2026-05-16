LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Narvaez concede il bis sui muri fermani Hindley stacca Pellizzari
Alle 17:19 si conclude la nostra cronaca in tempo reale dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Durante la giornata, il ciclista Narvaez ha ottenuto la sua seconda vittoria sui muri di Fermo, mentre Hindley ha superato Pellizzari in classifica generale. La tappa ha visto diverse variazioni di posizione tra i corridori, con momenti di suspense sui traguardi e sui saliscendi del percorso. Per conoscere gli aggiornamenti sulla classifica complessiva, si può consultare la sezione dedicata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17:19 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di weekend. 17:18 Domani la nona tappa con l’arrivo in salita di Corno alle Scale che chiama la nuova sfida tra gli uomini di classifica. 17:17 LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA GENERALE 1-Afonso Eulalio (POR, Bahrain – Victorious) 34:28.42 2-Jonas Vingegaard (DEN, Team Visma – Lease a Bike) +3:15 3-Felix Gall (AUT, Decathlon CMA CGM Team) +3:34 4-Christian... 🔗 Leggi su Oasport.it
Giulio Pellizzari ICAREGGIA dietro Jonas Vingegaard | Giro d'Italia 2026 Tappa 7 | I VERI Highlights
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