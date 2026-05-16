Paderno Dugnano scoperto negozio abusivo con capi d’abbigliamento contraffatti | sequestrati oltre 1.500 articoli

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Paderno Dugnano, i finanzieri del comando provinciale di Milano e la Polizia locale hanno individuato e sequestrato un negozio illegale che vendeva più di 1.500 capi di abbigliamento contraffatti. L’attività si è svolta durante un controllo congiunto volto a contrastare la vendita di prodotti non autorizzati e privi di conformità legale. Il negozio, ora chiuso, aveva esposto in modo illecito diversi capi che riproducevano marchi registrati senza autorizzazione.

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Paderno Dugnano (Milano) – Un negozio abusivo con oltre 1.500 capi di abbigliamento contraffatti. Lo hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Milano, in collaborazione con la Polizia locale di Paderno Dugnano. L'attività investigativa ha avuto origine dall'osservazione di un insolito via-vai presso un appartamento nel quartiere del Villaggio Ambrosiano di Paderno Dugnano. L'intervento di finanzieri e agenti della locale ha consentito di individuare un negozio abusivo, all'interno del quale sono state rinvenute scarpe, cappelli, pantaloni e vari altri capi di abbigliamento riportanti marchi contraffatti di note griffe tra cui Nike, Louis Vuitton e Gucci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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