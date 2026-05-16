Nella giornata di oggi si disputano le partite di padel tra Sporting Arechi e Otb Power nei quarti di finale. Le squadre si sfidano in una partita che potrebbe decidere l’accesso alle semifinali. Sono in campo anche le giocatrici del Wsa, che cercano di battere le tedesche in una sfida che si preannuncia equilibrata. Gli incontri si svolgono in diverse palestre di Pellezzano, con pubblico presente e attenzione rivolta ai risultati.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare l'Otb Power nei quarti di finale?. Come faranno le giocatrici Wsa a battere Le Tedesche?. Quali sfide attendono Enzo Turco e Barbara Manzo a Napoli?. Perché la strategia di Diego Ricco sta portando questi risultati?.? In Breve Mercoledì alle 19 il gruppo Wsa affronterà Le Tedesche all'Angri Tennis Club.. Enzo Turco e Barbara Manzo disputano il master regionale al Rama Club di Napoli.. Responsabile Diego Ricco coordina la crescita tecnica dei settori padel e pickleball.. Presidente Alfonso Gaeta punta al consolidamento del club nei tornei salernitani.. Domani mattina alle ore 10, il centro sportivo di Casignano a Pellezzano ospiterà i quarti di finale della fase provinciale Bronzo della Coppa Italia Tpra con la squadra maschile Orange dello Sporting Arechi impegnata contro l’Otb Power. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padel, Sporting Arechi in campo: sfida decisiva a Pellezzano

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