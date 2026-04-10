Sporting Arechi Pellezzano il padel protagonista | doppia sfida in Coppa Italia Tpra

Da zon.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pellezzano si prepara per due incontri di padel validi per la Coppa Italia Tpra, con lo Sporting Arechi Padel impegnato in una doppia sfida. Due circoli partecipano a questa fase della competizione, entrambe le partite sono in programma nello stesso giorno. L’obiettivo dichiarato dalla squadra è proseguire la propria avventura nel girone provinciale della coppa.

Ritorna l’adrenalina della Coppa Italia Tpra e a Pellezzano l’aria è già carica di attesa. Due match, due circoli coinvolti e un solo obiettivo per lo Sporting Arechi Padel: continuare il proprio percorso nel girone provinciale. Nella giornata di sabato 11 aprile, entrambe le formazioni maschili del club, Red e Orange, scenderanno in campo in una sfida decisiva per conquistare l’accesso alla fase successiva del torneo. Red in campo al mattino al Centro sportivo Casignano. Ad aprire la giornata saranno i Red, impegnati alle ore 9 sul campo amico del Centro sportivo Casignano. Di fronte ci sarà la formazione Men del Salerno Padel Club, avversario solido in un match che si preannuncia equilibrato e ricco di intensità. 🔗 Leggi su Zon.it

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