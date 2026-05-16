Padel protagonista a Pellezzano | lo Sporting Arechi impegnato tra Coppa Italia e master regionale Road to Rome
A Pellezzano, nel Salernitano, il padel torna a essere protagonista grazie alle attività dello Sporting Arechi, che si sta confrontando con competizioni come la Coppa Italia Tpra e il master regionale “Road to Rome”. La partecipazione a questi eventi segna un momento di continuità per il club, che si presenta come punto di riferimento in questa disciplina. La stagione in corso mostra un impegno costante e una crescita evidente nel movimento locale del padel, con il club che si prepara ad affrontare nuove sfide.
Tempo di lettura: 2 minuti Nel Salernitano ritorna protagonista il padel, con lo Sporting Arechi di Pellezzano impegnato su più fronti tra Coppa Italia Tpra e il master regionale “Road to Rome”, in una fase della stagione che conferma la crescita e la continuità del movimento all’interno del club. Nel dettaglio, domani mattina alle 10 la formazione maschile “Orange” dello Sporting Arechi sarà di scena al Centro sportivo di Casignano – a Pellezzano – per i quarti di finale della fase provinciale “Bronzo” della coppa Italia Tpra. Avversario di turno l’Otb Power, in una sfida ad eliminazione diretta che si preannuncia equilibrata e intensa. Sul... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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