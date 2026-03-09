Coppa Italia di Padel | lo Sporting Arechi di Pellezzano impegnato con 4 formazioni

Lo Sporting Arechi di Pellezzano partecipa alla sua prima Coppa Italia Tpra di padel con quattro squadre iscritte. La competizione coinvolge diverse formazioni che si sfidano in incontri ufficiali. La manifestazione si svolge in diverse tappe e vede protagonisti atleti di varie regioni italiane. La partecipazione rappresenta un passo importante per il club, impegnato a portare avanti il suo progetto nel mondo del padel.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal tennis al padel in tempi record: lo Sporting Arechi di Pellezzano si tuffa nella sua prima Coppa Italia Tpra e lo fa con quattro squadre pronte a dare spettacolo. Per un’associazione sportiva che ha ricevuto l’accreditamento per il padel solo a metà febbraio, è un passo importante, ma i giocatori hanno subito mostrato entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. “Abbiamo cominciato praticamente da zero, ma tutti si sono messi subito al lavoro con grande impegno”, racconta Andrea Siano, coach e istruttore di 1° livello Fitp. “Gli allenamenti sono intensi e già vedere le quattro squadre pronte a giocare è una soddisfazione enorme”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

