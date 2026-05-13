Daniele Tinti Riccardo III film e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia ci sono diverse proposte per il pubblico. Al Teatro Donizetti viene messo in scena “Riccardo III” nell’ambito della stagione di prosa. All’Auditorium Cult viene presentato l’Integrazione Film Festival, mentre al Piazzale degli Alpini si svolge lo spettacolo di stand-up comedy con Daniele Tinti. Inoltre, sono previste letture e altre attività culturali e di intrattenimento.

Lo spettacolo “Riccardo III” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, Integrazione Film Festival all’Auditorium Cult!, “Daniele Tinti live – Stand up comedy show” al Piazzale degli Alpini, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 13 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani. Un progetto atteso da tempo: dopo oltre un secolo vengono riunite le 74 carte del Mazzo Colleoni, il più completo al mondo tra quelli antichi, oggi conservate tra l’Accademia Carrara di Bergamo, The Morgan Library & Museum di New York e una collezione privata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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