La Fattoria sociale Montepacini si trova in contrada Misericordia, sopra Fermo nelle Marche. Si tratta di un agriturismo e ristorante che coinvolge persone con bisogni speciali, offrendo loro opportunità di lavoro e integrazione. La struttura è un casale in collina, circondato da terreni coltivati con prodotti biologici. I piatti serviti sono preparati con questi prodotti e riflettono l’approccio sociale dell’azienda.

Un agriturismo e ristorante – ma non solo- speciale, perché occupa persone speciali, e il risultato sono piatti speciali: è la Fattoria sociale Montepacini, contrada Misericordia, un casale in collina sopra Fermo, nelle Marche, dove si coltivano prodotti bio. Una realtà che impiega persone fragili, o con disabilità, o richiedenti asilo. Un progetto pubblico e privato, sviluppato nel 2012 su una proprietà del Comune di Fermo di 12 ettari come programma di agricoltura sociale per accogliere, appunto, persone con problemi. Il ristorante è il fiore all’occhiello, aperto tutti i giorni previa prenotazione e sempre nel fine settimana: qui le persone fragili o disabili possono acquisire una specifica competenza come aiuto cuoco e cameriere, grazie al lavoro di volontari e con la guida attenta e professionale dello chef Aurelio Damiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fattoria Pacini. E l’agricoltura diventa sociale

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