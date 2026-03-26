Roma la sosta non basta | a Milano serve una svolta

A Milano, la pausa per le nazionali ha portato a una crescita delle tensioni tra i giocatori e la dirigenza, con alcune controversie legate alle convocazioni e alle condizioni del team. La squadra di Gasperini ha registrato diverse assenze e infortuni durante il periodo, influendo sulle prestazioni recenti e sollevando interrogativi sulla gestione del roster. La situazione attuale richiede un intervento per migliorare la coesione e le strategie di allenamento.

La pausa per le nazionali, per la squadra di Gasperini, non è tutta rosa e fiori: nonostante l’ultima vittoria in casa contro il Lecce, i giallorossi si piazzano alla sesta posizione in classifica, distanti 3 lunghezze dalla squadra di Fabregas, che non vuole mollare l’ultimo pass per la tanto ambita Champions League. Con lo scivolone in Conference, che ha visto allo stadio Olimpico la qualificazione del Bologna, la Roma sta allontanando sempre di più l’obiettivo principale della stagione. La sosta aiuta a riflettere, ma non a recuperare del tutto: la stanchezza di fine campionato si fa sentire sempre di più, così come la tensione di chiudere una stagione con l’amaro in bocca e senza alcun traguardo portato a casa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, la sosta non basta: a Milano serve una svolta Articoli correlati Simonelli annuncia: «Gli stadi come in un videogame: arriva sempre un ostacolo. Serve una svolta per San Siro e Roma»di Redazione Inter News 24Simonelli, presidente della Lega Serie A, punta sul Commissario Sessa per abbattere gli ostacoli burocratici Il tema delle... Elezioni: «Serve una svolta vera per la città»Arezzo, 15 febbraio 2026 – Arezzo Partecipa al lavoro per la migliore candidatura a Sindaco: serve una svolta vera per la città. From Medieval Bitcoin to Collapse: The Rise and Fall of the Republic of Venice Tutti gli aggiornamenti su Roma la sosta non basta a Milano serve... Temi più discussi: Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Ultima chiamata per Zaragoza: 8 gare per convincere la Roma; L'Inter si è fermata, quattro partite senza vittoria: non era mai successo, dopo la sosta subito Roma e Como; Ostia, addio sosta selvaggia con il Parco del mare: ma parcheggi e viabilità vanno approfondite. Inter, Lautaro mette il mirino sulla Roma: il piano per tornare a pieno regime dopo la sostaI giocatori lavorano in vista della gara di Pasqua contro la Roma, in particolare Lautaro Martinez che non vuole mancare l'appuntamento ... msn.com L'Inter si è fermata, quattro partite senza vittoria: non era mai successo, dopo la sosta subito Roma e ComoL'Inter a Firenze conferma il momento difficile, i nerazzurri si fanno di nuovo rimontare: il campionato passerà dalle prossime due partite. msn.com Il TG Poste racconta la Roma della Dolce Vita, percorrendo via Veneto insieme a Carla, portalettere di zona, per riscoprire luoghi e storie simbolo della città. https://tgposte.poste.it/tgposte/2026/03/26/tg-poste-del-26-marzo-2026/ #TGPoste #PosteItaliane - facebook.com facebook I veleni post referendum influiranno sul dialogo sindaco-Meloni su Roma Capitale Di @mariannarizzini x.com