Eris Edizioni al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026

Eris Edizioni partecipa alla prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino nel 2026, portando con sé una selezione di titoli in anteprima. La casa editrice organizza incontri con autori per dediche e promuove eventi sia all’interno della fiera sia in diverse location della città. La presenza si inserisce nel calendario ufficiale dell’evento, che si svolgerà tra i padiglioni e le aree cittadine dedicate alle attività culturali.

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Eris Edizioni torna al Salone Internazione del Libro di Torino 2026, con diversi titoli in anteprima, ospiti in dedica ed eventi sia in fiera che in città. Troverete Eris al padiglione 1 in posizione M74. Continuate a leggere per tutti i dettagli sull’evento. Anteprima in fiera. Danijel Zezelj, riconosciuto come uno dei grandi maestri del fumetto contemporaneo, torna in Italia per presentare in anteprima al Salone la sua nuova e significativa opera: Guerra giusta. Graphic novel potente e necessario che conferma la capacità dell’autore di fondere narrazione e ricerca visiva in modo unico. Un libro compiuto e stratificato, che si impone come una riflessione sulla guerra, indagando le contraddizioni e le implicazioni umane.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Eris Edizioni al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 Notizie correlate Al Salone Internazionale del Libro di Torino torna il Bosco degli Scrittori di Aboca EdizioniArezzo, 23 aprile 2026 – Dopo il successo degli ultimi anni, al Salone Internazionale del Libro di Torino torna il Bosco degli scrittori di Aboca... Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII...