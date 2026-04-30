Mulino diffuso il progetto italiano che punta a riscrivere la storia della panificazione

A Milano è stato installato un mulino a pietra francese all’interno di un laboratorio di panificazione, creando un’immagine insolita e sorprendente. Il progetto italiano si propone di rivoluzionare la storia della panificazione, combinando tecniche tradizionali e innovazioni. La presenza del mulino proveniente dalla Francia rappresenta un elemento distintivo in un contesto urbano, attirando l’attenzione di esperti e appassionati del settore.

Un mulino a pietra francese installato in un laboratorio di panificazione a Milano. Un’immagine inusuale, quasi inverosimile eppure reale. Un progetto che Davide Longoni, membro del Gruppo Breaders (società benefit certificata B Corp®), ha chiamato Pane del Mulino, e che sarà disponibile negli store a partire dal 14 aprile. L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia del gruppo, il Mulino Diffuso, che mira a generare e incentivare la cooperazione attiva di tutti gli attori coinvolti all’interno della filiera della panificazione: agricoltori, mugnai e panificatori: «L’acquisizione di questa competenza permette di dialogare meglio con i nostri mugnai, senza alcuna volontà di sostituirsi a loro» sostiene Longoni.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mulino diffuso, il progetto italiano che punta a riscrivere la storia della panificazione Notizie correlate Leggi anche: Nasce il Bosco degli Chef: il progetto italiano della Giornata Mondiale della Terra che punta a salvare il pianeta Leggi anche: Charles Leclerc: il predestinato che vuole riscrivere la storia della Ferrari Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Nasce il Pane del Mulino di Davide Longoni; Nasce il Pane del Mulino: Davide Longoni porta il mulino a pietra nel suo laboratorio a Milano. Mulino diffuso, il progetto italiano che punta a riscrivere la storia della panificazioneNasce a Milano il Pane del Mulino, un progetto inserito nel Mulino Diffuso che punta a conquistare l'Italia. Ecco le sue peculiarità ... panorama.it In un maestoso ex mulino di Milano sta per nascere un nuovo polo culturale: studi, residenze, alberghetto creativoLa trasformazione non è avvenuta attraverso un progetto di riconversione tradizionale, né secondo le logiche standard degli hub creativi contemporanei. Mulino Factory si configura piuttosto come una c ... artribune.com Pizzighettone, tra storia e innovazione sull’Adda Dal Mulino degli Spalti alla centrale Edison: quando l’acqua racconta tre secoli di trasformazioni Dalle macine del Settecento all’energia elettrica di oggi: un percorso diffuso tra argine, biblioteca e museo ricostr - facebook.com facebook