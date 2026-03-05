Pavan esce dall'ospedale dopo la caduta nell'ascensore vuoto | È un miracolo poter camminare

Il golfista è uscito dall'ospedale dopo essere stato ricoverato a seguito di una caduta in un ascensore vuoto. Durante il ricovero ha subito una delicata operazione e riscontrato lividi e fratture. Ora si prepara alla fase di riabilitazione, mentre ha commentato di sentirsi fortunato a poter camminare.

Dopo una delicata operazione Pavan lascia l'ospedale dove era stato ricoverato dopo la caduta: il golfista ha riportato lividi e fratture, ora lo attende la riabilitazione.